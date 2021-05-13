Finlandiya'da Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü

Finlandiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sporda tam eşitliğe dikkat çekmek için böyle bir kampanya başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, şu sözler yer aldı:

''Finlandiya eşit fırsatlara sahip bir ülke olarak biliniyor. Bununla birlikte, Finlandiya giderek daha çeşitli bir toplum haline geldikçe yapılacak çok şey olduğunun farkındayız. Ücretsiz başörtüsü kampanyasıyla, futbolu herkes için erişilebilir hale getirme taahhüdümüzü göstermek istiyoruz. Bizim için önemli olan, dini inançlar, ten rengi ve kimliği ne olursa olsun, herkesi eşit şekilde kabul etmektir. Diğer bütün ülke futbol federasyonlarının eşitliği sağlamak için bizi örnek almalarını istiyoruz."

"Fransa’daki başörtüsü yasağına tepki"

İsveç'in Expressen gazetesinin haberine göre, Fransa’daki resmi spor karşılaşmalarında başörtüsü yasağına tepki göstermek için Finlandiya Futbol Federasyonunun böyle bir karar aldığı iddia edildi.