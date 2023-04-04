Finlandiya resmen NATO'ya girdi, Rusya'dan ilk tepki: Tedbir alacağız!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırıların ardından NATO'ya üye olmayı talep eden Finlandiya, NATO üyeliğine kabul edilen 31. ülke oldu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı. Böylelikle Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci resmen tamamlanmış oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD'ye teslim ettik" dedi.

Stoltenberg konuşmasında "Rusya'ya saldırganlığın işe yaramadığını gösterdik" dedi.

Resmen NATO üyesi olmasının ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak basın açıklaması düzenledi.

İsveç'in üyeliğine ilişkin soruya Stoltenberg "Sayın Erdoğan ile irtibat halindeyiz. Atılacak adımlar üzerinde de görüştük. Birkaç hafta önce de Ankara'daydım. Finlandiya'nın sürecini burada tamamlıyoruz. Ama üçlü mekanizmayı tekrar harekete geçirmek istiyoruz. Madrid'de imzalamamıştık biliyorsunuz. Ankara'daki toplantılarımda da dile getirdim İsveç de aslında Finlandiya gibi verdikleri taahütleri yerine getirdiler. Hiçbir şeyin engel olmaması gerekir dedim. Bu şu anda ittifakımızın bir numaralı önceliği. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Umarız üye sayısı kısa sürede 32'ye çıkacak. Türkiye dahil ittifak üyeleri kısa sürede Finlandiya ve İsveç'i üye olmaya davet etti. Şu ana kadar NATO'nun modern tarihine baktığımızda en önemli katılımlardan birisi oldu. Bugün Finlandiya'nın üye olduğunu görüyoruz umarız İsveç de en kısa zamanda üye olacak" diye konuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de NATO üye olmalarına yönelik "Finlandiyalılar artık kendilerini daha güvende hissedecekler. Bizim için en önemli olan şey bu" diye konuştu.

Niinistö İsveç'in sürecine yönelik soruya ise "Tüm sürece baktığınızda aslında çok zor olmadı. Güven içerisinde olduk ve çok açık bir şekilde tam da vaktinde üye olduk. Tabii ki rahatladık, tabii ki üzerimizden yük kalktı. Güvenlik ve istikrar için oldukça önemli. İsveç konusunda Sayın Erdoğan ile de görüştüm, Sayın Genel Sekreter de görüştü. Ben gelecek konusunda olumlu bakıyorum" yanıtını verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta bir araya geldi, burada Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabulü için tören düzenlendi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Finlandiya'nın rızası olmadan hiçbir NATO gücü Finlandiya'da konuşlanmayacak. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ''Tedbir alacağız''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesine, Rusya’nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, “Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak.” diye konuştu.

Finlandiya’ya konuşlandırılacak silahlara yakın takip

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya’ya konuşlandırılmasıyla ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çatışmanın önemli ölçüde genişlemesini sağlayacak"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çatışmanın önemli ölçüde genişlemesini sağlayacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da "Rusya Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yanıt vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.