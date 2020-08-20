"Türkiye enerji için risk almaya hazır"

İngiliz Financial Times'ta gündem Türkiye. Gazetenin baş yazısında Türkiye'nin kaleme alındığı bir makale yayınlandı.

"Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmek" başlıklı makalede, Avrupa Birliğinin (AB) enerji politikasında ve bölgeye yaklaşımında daha mantıklı bir yöntem tercih etmesi çağrısında bulunuldu.

"Libya, Erdoğan’a cesaret verdi"

Makalede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarına yer verilirken bölgedeki tansiyona da değinildi. Yayınlanan yazıda Türkiye'nin sahadaki enerji dağılımından haklı payını alabilmek için risk aldığı yazıldı.

"Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanırken bir mantık hatası var. Uluslararası konferanslarda dünya liderleri, fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini sürekli vurguluyor. Fakat yeni petrol ve doğal gaz kaynaklarının hakimiyeti için savaş riskini alabiliyorlar. Türkiye, Kıbrıs açıklarında arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladı, Avrupa Birliği buna karşı çıktı, Yunanistan olası bir çatışmanın sinyalini verdi ve Fransa da bölgedeki askeri varlığını kuvvetlendireceğini duyurdu. Gerilimin şu anda tırmanmasının arkasında Türk ordusunun Suriye ve Libya’daki hamleleri yer alıyor. Ankara, Libya’da rüzgarı arkasına almayı başardı ve bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Doğu Akdeniz’de daha sert adımlar atması için cesaret verdi"

"Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurulmalı"

Yayınlanan makalede, Türkiye'nin sahada elinin kuvvetli olduğu belirtilirken; krizle mücadele için aranılan diplomatik ve stratejik yaklaşımlarda Türkiye ile iyi ilişkilerin kurulması gerektiğine dikkat çekildi:

"Sayın Erdoğan’ın elini kuvvetlendirmeden Türkiye ile ilişkileri geliştirmek hedeflenmeli. Türkiye’nin lideri değişken ve risk almaya hazır. Fakat aynı zamanda güç dengesini takdir ediyor ve gerekli durumlarda pragmatik olabiliyor."

"Erdoğan her şeye rağmen Putın’le ilişki kurdu"

Financial Times’ta yayınlanan makalede, dikkat çekilen bir diğer mesele de Türkiye ve Rusya ilişkileri oldu. Suriye ve Libya konusunda karşı taraflarda olmasına rağmen Erdoğan’ın Rus lider Putin ile işleyen bir ilişki kurduğuna dikkat çeken makale, Türkiye'nin elini kuvvetlendiren diğer bir unsurun bu olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de AB ile görüşme sinyali verdiği hatırlatılırken; Suriyeli göçmen konusunun Erdoğan’ın elinde bir koz olduğu belirtildi.

Diyalog önerisi

Makalenin, bölgedeki gerilimin diyalog ile çözülmesini öneren son kısım şu şekilde:

"AB ve Türkiye’nin bu gaz rezervleri konusunda ilişkilerinde feda edebilecekleri çok fazla şey var. Ayrıca Fransa, Yunanistan ve Türkiye’nin NATO üyesi olması çözümün daha hızlı ve pratik olarak yapılması gerektiğini gösteriyor. Doğal gaz, kömürden daha az doğaya zarar veriyor ve AB ülkeleri doğal gazı yoğun olarak kullanıyor. Doğal gaz, temiz enerji kaynakları için bir geçiş olabilir ve Akdeniz’den çıkarılacak doğal gaz Rusya’ya olan bağlılığa bir alternatif yaratacaktır. Sadece bu sebeple bile Avrupa Birliği, bu konuyu umursamamazlık yapmamalı ve Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de rahatça enerji aramasına izin vermemeli. Bu tartışmadan ve gerilimden kaçılamaz fakat bu sorun yönetilebilir ve yönetilmeli de."