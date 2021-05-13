Filistinliler 'öldü' İsrailliler 'öldürüldü'

New York Times gazetesi, işgalci İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinliler için "67’den fazla Filistinli öldü" diyerek katilin kim olduğunu gizlerken, söz konusu İsrail olunca "6 İsrailli, Hamas ve müttefikleri tarafından atılan roketlerle öldürüldü" ifadesini kullandı.

Dünya medyası, işgalci İsrail'in, hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerini bombalamasını, Müslümanlara ibadet ederken saldırmasını ve çocukları katletmesini görmezden gelmeye ve aklamayı sürdürüyor.

Yenişafak'ın haberine göre, daha önce, herhangi bir neden belirtmeden "Gazzeli militanlar Kudüs’e roket fırlatıyor" başlığını atan ve Filistinlilerin günlerdir maruz kaldığı şiddete dair en ufak bir detay vermeyen ABD'li New York Times gazetesi, İsrail'in saldırılarının "meşru" olduğu imasında bulunmuştu.

'İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER' DEMİYORLAR

New York Times, şimdi de şehit olan Filistinlilerin İsrail'in saldırıları sonucu öldüğünü gizlemeye çalıştı. Haberinde, "Filistinli sağlık yetkilileri, çatışmanın başlamasından bu yana 16'sı çocuk 67'den fazla Filistinlinin öldüğünü söyledi. Hamas ve onun İslamcı müttefiki İslami Cihad tarafından atılan roketler, aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve bir askerin de bulunduğu en az altı İsrailli sivili öldürdü" ifadelerini kullandı.