Filistinli küçük Bera'dan şehit babaya yürek yakan veda: Allah yolunu açık etsin babacığım

İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırılarda 12 yaşındaki küçük Bera da babası Sabır Süleyman (39) ve abisi Muhammed Süleyman'ı (16) kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Filistinli küçük çocuk babası ve abisinin omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

Dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail'in bombaladığı saldırıda babası ve kardeşini kaybeden Filistinli bir çocuğun feryatları



🔹İşgalci İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 24 kişinin şehit olduğunu, 103 kişi de yaralandı.#Aksadabaskınvar #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/CcDtpaxQBx — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 11, 2021

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım" diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin doğusundaki Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.