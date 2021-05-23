Filistinli Gazeteciler Sendikası: Sosyal medya uygulamaları İsrail'in suçuna ortak oldular

Sosyal medya İsrail şiddetine sansür uyguladı, Filistinli Gazeteciler Sendikası harekete geçti.

Sosyal medya yetkililerinin İsrail ile ilgili soruşturmalara dahil edilmesi istendi.

Sosyal medya uygulamalarından sansür

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ardından sosyal medyada Filistinlilerle dayanışma amacıyla etiketler açılmış ancak birçoğu "standartları ihlal etme" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamalarının bu tutumu büyük tepki çekti.

"Filistin'e karşı işlenen suça ortak oldular"

Filistinli Gazeteciler Sendikası, sosyal medya sitelerinin engelleme kararlarıyla Filistin'e karşı işlenen suça ortak olduğu görüşünde.

Sendika, sosyal medya platformlarındaki yetkililerin, İsrail'in savaş ve insanlık suçları ile ilgili uluslararası soruşturmalara dahil edilmesini talep etti.