Filistin'e destek CHP'li Kaftancıoğlu'nu rahatsız etti

İsrail ordusunun Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik şiddeti sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede İsrail hükümetinin sivil halka yönelik şiddeti devam ederken Türkiye'de yönetim; olayları önlemek, dünya kamuoyunu harekete geçirmek için yoğun bir diplomasi trafiğine başladı.

İSTANBUL'DA DESTEK KONVOYU

Diplomasi trafiğinin yanında Türk halkı Filistinli mazlumların yanında olduğunu göstermek için sokaklara dökülerek İsrail'in devlet terörünü protesto etti.

Özellikle bu gece İstanbul'daki yoğun katılımlı protestolarda binlerce araçla oluşturulan konvoy dikkat çekti.

CHP'NİN İTTİFAK ORTAĞI DA KATILDI

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin gençlik örgütü Anadolu Gençlik Dernediği de İsrail zulmüne tepki göstermek amacıyla protesto gösterilerine katılmıştı.

KAFTANCIOĞLU PROTESTOLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı kesimler ise bu dayanışmadan rahatsız oldu.

Onlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

İstanbul İl Başkanı, İstanbul'daki protestolara katılmak üzere evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntüler paylaşarak tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı...Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin’li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'e karşı yapılan protestolardan rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.

Kabaktepe paylaştığı mesajında, "Polisimize taş atanlara bakın, Filistin’e destek verenlere karşı polisi göreve çağırıyor. Kudüs’te onuru çiğnenen kadınlara, öldürülen çocuklara gözlerini kapatanlara bakın, sözleşme üzerinden kampanya başlatıyor. Merhametiniz yok biliyoruz; gölge etmeyin başka şey istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.