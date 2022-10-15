Filistin'den taziye mesajı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi.

Abbas'ın Erdoğan'a mesajında, şahsı ve Filistin halkı adına kardeş Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amasra'daki maden ocağındaki patlamadan dolayı Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

"Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk hükümeti ve kardeş halkına taziyelerini" sunan Reşak, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.