Öldürülen Filistinli sayısı 22 bin 313'e yükseldi!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.

İsrail askerleri, Filistinli çocukları "İsrailli esirler olabileceği iddiasıyla kaçırıyor"

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin evlerine girdiği, sivilleri darp ettiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bazı kişileri kaçırdığı belirtildi.

Askerlerin, Filistinli sarışın çocukları, "Gazze'deki İsrailli esirler olabileceği iddiasıyla" kaçırdığı ifade edildi.

Haberde, Filistinli Ruşdi ez-Zaza'nın ailesinin de bunlardan biri olduğu, yaklaşık bir ay önce evine baskın düzenlenen Zaza'nın eşi ve Muhammed (4) ile Zeyn (6) isimli 2 çocuğunun kaçırıldığı anlatıldı.