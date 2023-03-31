Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'teki bir stadyuma saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin dün akşam Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesindeki "Şehit Faysal el-Hüseyni Stadı'na barbarca bir saldırı" düzenleyerek futbolcuları ve aralarında çocukların da bulunduğu taraftarları korkuttuğu belirtildi.

Bazı Filistinlilerin yaralanmasına yol açan saldırının kınandığı açıklamada, "Bu saldırı, işgalcinin Kudüs ve çevresindeki Filistin varlığına karşı sürdürdüğü savaş kapsamında gerçekleşmenin yanı sıra işgal devletinin halkımıza yönelik faşist ırkçı çirkin uygulamalarından birini teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının aynı zamanda İsrail'in Filistinlilere kendi topraklarında hayat hakkı tanımayan "barış karşıtı sömürgeci zihniyetini" gözler önüne serdiğine vurgu yapıldı.

İsrail hükümetinin uluslararası hukuk ve kararları hafife alma konusunda benzeri görülmemiş aşamalara çıktığı ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkını korumaya alma ve İsrail'in tek taraflı uygulamalarını durdurması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin stadyuma saldırısı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, dün akşam Yaser Arafat Kupası final maçının oynandığı Şehit Faysal el-Hüseyni Stadı'na gaz bombasıyla saldırdığı belirtilmişti.

İsrail güçlerinin stadyuma yoğun gaz bombası atması sonucu bazı futbolcular ile aralarında çocukların da olduğu çok sayıda seyircinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan haberde, saldırının gerekçesine dair bilgi verilmedi.