Filistin, İsrail'i Mahkemeye verdi!

Dışişleri Bakanlığı, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinli 5 kişilik bir ailenin bulunduğu araca taş, sopa ve baltalarla gerçekleştirdiği saldırı ile olay yerine birkaç kilometre mesafede bulunan İsrail askerlerinin ise beldeye gelen yerleşimcilerle müzik eşliğinde dans ettiği hadiseye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Huvvara beldesinde dün gece Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği baskın, Filistinli vatandaşların canlarına ve mallarına yönelik vahşi saldırılar kınandı.

Saldırıda, İsrail güçlerinin önünde aralarında çocukların da olduğu Filistinli bir ailenin fertlerinin yaralandığı aktarıldı.

Söz konusu suçu belgeleyen video görüntülerinin İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimcilerle yan yana olduğunun açıkça ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, bunun askeri kurumların olaylara katılımının ve desteğinin boyutuna ilişkin "kesin bir delil" teşkil ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "işgal güçleri ordusunun, Huvvara'da terörist yerleşimcilere desteği dosyasının UCM'nin önünde olduğu" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine bağlı uluslararası komiteden "işgal güçlerinin Yahudi yerleşimcilerin suçlarına ve terör eylemlerine karışması" meselesinin soruşturulması istendi.