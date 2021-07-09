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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacaktır.”

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