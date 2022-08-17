Filistin Başbakanı'ndan katliam açıklaması! "Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez"

Iştiyye, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı'nın Ramallah'ta gerçekleştirdiği hafızlık töreninde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 Holokost işlediği" yönündeki açıklamaları ile Almanya ve İsrail'den gelen tepkilere ilişkin konuştu.

"Yahudilere yönelik katliamları, holokostu inkar etmiyoruz. Ancak hiç kimse de Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez." diyen Iştiyye, Abbas'ın da holokostu inkar etmediğini ancak dünyaya "Filistinlilere karşı işlenen katliamlara gözlerinizi kapamayın" şeklinde mesaj vermek istediğini belirtti.

Abbas ne demişti?

Abbas, dün Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaretinde Alman Başbakan Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Filistin'de 50 Holokost işlediğine" yönelik ifadeler kullanmıştı.

Filistinli lider, "1972'de Münih Olimpiyatları sırasındaki saldırı nedeniyle Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının" sorulması üzerine, İsrail’in 1947’den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." demişti.

Abbas'ın bu ifadelerine İsrail hükümetinden tepkiler gelmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bugün Abbas'ın, "İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 Holokost işlediğine" ilişkin sözlerini kınamıştı.