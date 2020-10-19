Filistin asıllı Ürdün vatandaşı gazeteci Türkiye’de yakalandı

Türkiye’deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir istihbarat ajanı, Türk güvenlik birimleri tarafından yakalandı.

Yetkililer, Filistin asıllı Ürdün vatandaşı istihbaratçının gazeteci sıfatıyla istihbarat faaliyeti yürüttüğünün belirlendiğini kaydetti.

Kod adının Astal olduğu öğrenilen Ahmed el Astal ismindeki istihbarat çalışanının üçüncü bir Arap ülkesinin pasaportuyla 8 yıl önce Türkiye’ye geldiği ve muhaliflerin içine sızarak bilgi aldığı öğrenildi.

Reuters, ajanın Türk makamlarına bazı itiraflarda bulunarak çok sayıda belge teslim ettiğini duyurdu.

Washington Post ise kod isimlerle tanınan Astal’ın “Türk siyasi gelişmeleri hakkında haber yapmak ve sürgünde yaşayan Arap muhalifleri takip etmekle görevlendirildiğini anlattığını” yazdı.

2009 yılında Filistin’den BAE’ye giden Astal burada BAE istihbaratına angaje edilerek Türkiye’ye gönderildiği belirtiliyor.

BAE'nin, çalıştığı süre boyunca Astal'a yaklaşık 400.000 dolar ödediği örenildi.