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Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid'den Filistin'e destek

Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistin'e destek vererek, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, İsrail'e tepkilerini göstermeyi sürdürüyor.

Bella Hadid, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu söylediBella Hadid, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu söylediDünya

Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid de Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Filistin'in özgürlüğüne" destek verdi.​

​​​​Hadid, dün New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden kareler paylaşarak, "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor. Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük." ifadelerini kullandı.

42 milyondan fazla takipçisi olan Hadid'in paylaşımına 30 binden fazla kişi yorum yaptı. Çok sayıda kişinin de Filistin'e özgürlük paylaşımları yapması dikkati çekti.

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