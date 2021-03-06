AjansHaber.com.tr Dünya Filistin Alimler Heyetinden taziye mesajı

Filistin Alimler Heyeti, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı

Filistin Alimler Heyeti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu.

Filistin Alimler Heyeti'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, elim kaza sebebiyle Türkiye ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazada şehit olan askerler için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin perşembe günü kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
NATO'dan AB'ye Türkiye uyarısı!
Boris Johnson'dan olay açıklama
NATO'dan Türk silahlarıyla ilgili sürpriz hamle
Türkiye'den Arap Ligi'ne tepki
Ermenistan'ın skandal Türkiye mesajı
BM'den Dubai Prensesi açıklaması
Güney Kore'yi fetheden Türk: Rabia Şirin