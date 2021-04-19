Filipinler'de "tayfun" alarmı: 68 bin kişi evlerini terk etti

Filipinler Ulusal Meteoroloji Ajansı, tayfunun doğu Catanduanes eyaletinin 235 kilometre uzaklığında saatte 195-240 kilometreye ulaşan rüzgarlarla bölgede etkili olduğunu açıkladı.

Tayfunun önce ülkenin kuzeybatısına ardından kuzeyden doğuya doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

22 köy sular altında kaldı

Yetkililer, 9 ilde önlem alarak 68 bin 490 kişinin güvenli yerlere tahliyesinin sağlandığını açıkladı.

Yoğun yağış getiren tayfun, 22 köyü sular altında bıraktı ve dört kentte elektrik kesintisine neden oldu.

43 feribot limanda mahsur kaldı

Ulusal Afet Birimi, yaklaşan tayfun nedeniyle deniz seferlerinin askıya almasının ardından 3 bin 200’den fazla kişinin ve 43 feribotun limanda mahsur kaldığını aktardı.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve tropik fırtına görülüyor.