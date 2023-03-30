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Filipinler'de seyir halindeki feribotta yangın çıktı! 31 ölü, 7 kayıp

Filipinlerin güneyinde, 250 yolcu ve mürettebatı bulunan bir feribotta seyir halindeyken yangın çıkması sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Basilan eyaleti Valisi Jim Hataman, güneydeki liman kenti Zamboanga'dan Sulu vilayetindeki Jolo kasabasına giden feribotun gece yarısına yakın Basilan açıklarında alev aldığını söyledi. 31 kişinin öldüğünü ifade eden Hataman, en az 7 kayıp yolcu için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kurtarılan yolcuların, yangının arttığı anda feribottan atladığını, sahil güvenlik, donanma ve balıkçılar yardımıyla denizden çıkarıldıklarını belirten Hataman, en az 23 yolcunun ise yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Aralık 1987'de Filipinler bandıralı Dona Paz isimli feribot bir yakıt tankeriyle çarpıştıktan sonra batmıştı. 4 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaza, dünyanın barış zamanındaki en kötü deniz felaketi olarak kayda geçmişti.

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