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Filenin Sultanları hiç set vermeyerek Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşan Filenin Sultanları hiç set vermeyerek karşı takımı 3-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Filenin Sultanları, Güney Kore'ye karşı ilk seti 25-14 kazandı.

İkinci sette de hız kesmeyen Milli Takım, 25-13'lük skorla setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Son sette de kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olmuştu.

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