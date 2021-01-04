Fikri Sağlar'ın 1987'deki fikri çok başka

CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın başörtülü kadınları ikinci sınıf gören sözleri akıllardan çıkmazken, Sağlar'ın SHP Genel Sekreteri olduğu zamanlara ait bir arşiv belgesi ikilemini bir kez daha ortaya koydu. 25 Ekim 1987 gününe ait bir gazete haberi, Fikri Sağlar'ın oy almak uğruna başörtüsünü nasıl bir siyasi malzeme yaptığını gözler önüne serdi. SHP, 'başörtülü ve mutlu ev kadını' afişiyle kırsaldan oy istedi. Haberde şu ifadelere yer veriliyor: "Genel seçimlerde halkın karşısına etkin ve değişik bir imajla çıkmaya hazırlanan SHP 'başörtülü ve mutlu ev kadını ' afişi ile kırsal yörelerden oy istiyor. SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar, afişteki mesajin hedefinin kitleler tarafından algılanacağından oldukça emin şekilde afişi çalışma odasına yerleştirdi.