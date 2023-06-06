Fidan, sosyal medya hesabı açtı!

Türk istihbarat teşkilatının önemli ismi Hakan Fidan, ilk defa bir sosyal medya hesabı açtı. Dışişleri Bakanlığı görevini, Mevlüt Çavuşoğlu’ndan devraldıktan sonra ilk defa sesi medyaya yansıyan Fidan, bir ilki de bugün Twitter hesabı açarak yaptı.

Fidan ilk paylaşımını makamı başında çekilmiş fotoğrafı ile yaptı. Fidan, bu paylaşımında şu satırlara da yer verdi:

“Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim @ikalin1’a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum.

Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.”