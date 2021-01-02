Feyza Nur'un şüpheli ölümüne ilişkin açıklama

17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, Gaziantep'te 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Feyzanur Saydam'ın Ağustos ayında Mehmet Kaplan isimli erkeğin evinde şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen için yaptığı "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" paylaşımı ortaya çıktı.

Şarklı, "Gaziantep Barosu Başkanı olarak görüştüğüm ailenin avukatının olaya dair açıklamasını paylaşıyorum" diyerek aile avukatı Yunus Emre Ceylan'ın kendisine aktardıklarını açıkladı.

Ceylan'ın açıklaması şöyle:

"Lise öğrencisi kızımız Feyza Nur Saydam annesi babasi ve kardeşlerinin de evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir. Baştan itibaren adli makamlar olayı titizlikle takip etmekte ve incelemektedir. Kamuoyunun yanıltıcı ve gerçeğe uygun olmayan haberler ailenin acılarını daha da agirlastirmaktadir. Kızımızın cumhuriyet savcılığı gözetiminde ön otopsisi yapılmış ve ailesine defin için teslim edilmiştir."

Gaziantep Barosu https://t.co/oOBpFdigG4 olarak görüştüğüm ailenin Avukatının olaya dair açıklamasını paylaşıyorum"Lise öğrencisi kızımız Feyza Nur Saydam annesi babasi ve kardeşlerinin de evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir.

Baştan itibaren adli makamlar+#FeyzaNur — Bektaş Şarklı (@avbektas) January 1, 2021

Konuyu titizlikle incelediklerini ifade eden Taşkın, şunları söyledi:

"Olaya dair bilgilerimiz simdilik soruşturma kapsamında bunlardir. Ancak olay Gaziantep Barosu, Çocuk ve Kadın Komisyonlari olarak da ayrica titizlikle takip edilecek ve dosyada herhangi bir yeni gelişme olduğunda kamuoyu ile paylaşılacaktır."