FETÖ'nün yeni yapılanmasına ağır darbe!

FETÖ üyelerinin, deşifre olmamak için Yunanistan cep telefonu şirketlerine ait hatları kullandıkları, yazışma programlarını bu hatlar üzerinden seçtikleri belirlendi. Olası polis baskınında, bu programların yüklü olduğu her telefona, sıfırlama ve yazışma silme amaçlı kriptolu programlar yüklendiği anlaşıldı.

İstanbul Avcılar'da bir adrese yapılan operasyon, FETÖ üyelerinin örgütü yeniden yapılandırma çabası içinde olduğunu gösterdi.

Terör örgütü soruşturmasında aranan 2 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı. Aramada çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Örgütsel materyallar üzerinde yapılan incelemede ise, FETÖ üyelerinin halen aktif olduğu ve örgütün yeniden yapılanma içine girdiği tespit edildi.

'SOHBET' ADI ALTINDA ÖRGÜTSEL BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORLARDI

Yakalanan 2 şüphelinin terör örgütü adına öğrenci kazanma ve örgüt içi evlilik faaliyetlerinde görevli olduğu belirlendi.

Tuzağa düşürülen öğrencilerle, örgüte ait evlerde toplantı ya da sohbet adı altında örgütsel buluşmaların gerçekleştiği tespit edildi.

TRT Haber'in haberine göre, FETÖ'cülerin Yunanistan GSM hatları üzerinden haberleştikleri ortaya çıktı.

YUNANİSTAN GSM HATLARI ÜSTÜNDEN HABERLEŞİYORLARDI

Operasyonda çarpıcı bir detay da gün yüzüne çıkarıldı.

FETÖ üyelerinin, deşifre olmamak için Yunanistan cep telefonu şirketlerine ait hatları kullandıkları, yazışma programlarını bu hatlar üzerinden seçtikleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin, şifreli telefon görüşmeleri yapmalarını sağlayan yazılımlar ile anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisleri üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

YENİ KRİPTO HABERLEŞME PROGRAMLARI

Olası polis baskınında, bu programların yüklü olduğu her telefona, sıfırlama ve yazışma silme amaçlı kriptolu programlar yüklendiği anlaşıldı.

Terör örgütünün ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve diğer cemaatlere sızmaya çalıştığı, evlilik yapılanması faaliyetine devam ettiği, itirafçıların önüne geçme, bu kişileri motive etme çabasında olduğu, örgüt elebaşına ait kitap ve ses kayıtlarını dijital ortamdan örgüt üyelerine gönderdiği belirlendi.

Terör örgütünün güncel yapılanmayı ise, cezaevlerinden tahliye olanlar ile haklarında yakalama kararı bulunan kişilerden oluşturmaya çalıştığı tespit edildi.