FETÖ'nün yargı imamlarına operasyon: 66 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı gizli sorumlusu olarak görev alan 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonel hat kullandığı tespit edilen şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilirken, 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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