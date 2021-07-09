FETÖ’nün üst düzey ismi Orhan İnandı Ankara'da sorguda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Ankara'ya getirilerek, emniyette sorguya alındı. İnandı'nın gözaltı süresi 2 gün uzatıldı.
MİT’in operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanan FETÖ üst düzey ismi Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemine dün başladı.
İnandı'nın gözaltı süresi, 11 Temmuz’a kadar uzatıldı.
MİT'in başarılı operasyonuyla yurt dışından getirilerek adalete teslim edilen İnandı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusuydu.
İnandı, FETÖ'nün Orta Asya'ya açılmaya başladığı 1990'lı yılların başından bu yana Kırgızistan'da örgütsel faaliyetlerde bulunuyordu.
İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ismi Sapat olarak değiştirilen örgütün "Sebat Kırgız-Türk" okullarının kuruculuğunu yaptı.
Uzun yıllar bu okulların sorumluluğunu üstlenen İnandı, aynı zamanda FETÖ'ye bağlı Sebat Vakfının başkanlığını yürüttü.
Operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunda hakkında yakalama kararı olan İnandı, 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.
Operasyon haberini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnandı için "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" ifadesini kullandı.
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