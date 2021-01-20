FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda İstanbul ve Gaziantep’te 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çoğunun öğretmen ve müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde sivil mahrem imamlarından oldukları gerekçesiyle öğretmen ve müdür yardımcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Gaziantep’te 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9’unu yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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