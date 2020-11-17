FETÖ'nün TSK yapılanmasına peş peşe operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özel/kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan GSM hatları üzerinden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u indirip kullandıkları tespit edilen 22 şüpheli hakkında, 17.11.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgüt içinde "öğretmen" olarak tabir edilen siviller tarafından kullanılan ankesörlü telefonlarla irtibat sağlanması soruşturmasında yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'sinin sivil, 1'inin görevde olduğu, 1'inin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, 5'inin meslekten ihraç edildiği, 3'ünün emekli, 42'sinin ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 18 şüpheli İstanbul'da, 5 şüpheli şehir dışında yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 1'i Kovid-19 hastası olması nedeniyle gözaltına alınmadı.

Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.