FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 229 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

50 ilde İzmir merkezli sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 198 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 229'a yükseldi.

9 şüphelinin COVID-19 nedeniyle gözaltı kararının iptal edildiği, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 193'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'i Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli.

Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay, 7 uzman çavuş rütbesinde asker, 1 askerlerden sorumlu sözde örgüt yöneticisi sivil memur var.

Operasyonun FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu belirtilmişti.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, geçen hafta dini istismar eden başka bir terör örgütüne karşı bir operasyon düzenlediklerini hatırlattı:

"Bu hafta da Fetullahçı Terör Örgütüne karşı yaptığımız 4. çalışma bu. Çok geniş kapsamlı, uzun süren titiz bir çalışma oldu. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ülke genelinde 50 ilde 304 hedefe yönelik çoğu hala aktif görevde olan TSK mensuplarına yönelik bir çalışma oldu. Bu örgütlerle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Şu anda 204 gözaltı var. Tabii ki çok geniş kapsamalı olduğu için sayı artıyor. Bir kısım şüpheli cumhuriyet savcımızın talimatı kapsamında COVID-19 nedeniyle gözaltına alınmadı."