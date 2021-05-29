FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu yakalandı
FETÖ'nün İstanbul yapılanmasında hakkında yakalama kararı bulunan sözde Ümraniye bölge sorumlusu Hüseyin G. sahte kimlikle yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Hüseyin G." adlı şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Şüpheli, 27 Mayıs saat 20.00 sıralarında üzerinde "Mustafa Hulisi E." adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.
Şüphelinin haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün üst yönetimiyle irtibat ve iltisaklı kurumda SSK kaydı bulunduğu belirlendi.
İstanbul il yapılanmasında sözde Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu da tespit edildi.
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