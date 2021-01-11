AjansHaber.com.tr Gündem FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Bağdat sorumlusu Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Güre, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken yakalanmalarının ardından 6 Ocak'ta yurda getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖsözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalandıFETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalandıGündem

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlılar, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Buradaki işlemlerin ardından Fidan ve Güre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dayatmalar kullanıcıları BİP'e yöneltti
'#WhatsAppSiliyoruz' kampanyasına destek artıyor
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler
Bilgi paylaşımları BİP üzerinden yapılacak
"Gençlerin camide ne işi var?"
SSB Başkanı Demir müjdeyi verdi!