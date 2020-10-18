FETÖ'nün şifreleme yöntemleri itirafçıların ifadelerine yansıdı

Kırşehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda gözaltına alınan ve itirafçı olan sanıklar, örgüt üyelerinin askeri okul sınavlarında kullandığı şifre yöntemlerini ve toplantılara çağırmak için kullandıkları şifreli mesajları anlattı.

Aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 3'ü tutuklu 11 sanıkla ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde muvazzaf olarak görev yaparken yakalanan eski astsubay sanık M.M, iddianamede yer alan ifadesinde, 2012 yılında Kırşehir'de örgütün dersanesine giderken FETÖ'nün sözde imamlarıyla tanıştırıldığını, örgüte ait evlerde askeri okul sınavlarına hazırlandığını anlattı.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını ve sınavlardan önce mülakat için canlandırma yöntemiyle eğitim aldığını aktaran M.M, "Mahrem imam Y.E.N. sınava girmeden önce kaldığımız örgüt evine gelerek mülakat canlandırması yaptı. 'Mülakata girdiğinde otur demeden oturma, oturduktan sonra ellerini dizlerinin üzerine koy. Bilmediğin sorulara anımsamıyorum diye cevap ver.' şeklinde telkinlerde bulundu. İzmir'de mülakata girdim ve dediklerini yaparak sınavı kazandım." ifadelerini kullandı.

Toplantı şifresi: Yarın playstation oynuyor muyuz kanka?

Eğitim gördüğü yıllarda farklı sözde mahrem imamların kendisiyle ilgilendiğini anlatan M.M, cep telefonuna gönderilen "Yarın playstation oynuyor muyuz kanka?" şeklindeki mesajlarla iki haftada bir pazar günleri buluştuklarını, sohbet toplantılarında örgüt elebaşının kasetlerini izlediklerini söyledi.

2014 yılından itibaren kendisiyle ilgilenen kişilerle görüşmemeye başladığını savunan M.M, daha sonra okulda kendisine mobbing uygulandığını, okulu bitirdikten sonra Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde göreve başladığını, kendisini burada da ankesör ve büfelerden aradıklarını, SMS yoluyla da irtibat kurmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Askeri öğrenciyken KHK ile ilişiği kesilen F.T.Ö ise örgütle lise son sınıfta tanıştığını, askeri okul sınavlarına hazırlanırken de kendisini kimseyle görüştürmediklerini kaydetti.

Sözde mahrem imamın dini yerlere üye olmama, siyasi paylaşımlar yapmama gibi uyarılarda bulunduğunu dile getiren F.T.Ö, Kara Harp Okulunu kazandıktan sonra da irtibatlarını sürdürdüklerini itiraf etti.

Telefonuna gönderilen "Kızlar güzel, ortam güzel, playstation oynayalım mı?" şeklinde mesajlarla buluşarak, örgüt evlerine gittiklerini kaydeden F.T.Ö, örgüt yöneticilerinin sürekli kendisini "Arkadaşlarınızla içkili ortamda bulunursanız belli miktarda alkol alın, namazınızı gözlerinizle kılın." şeklinde uyardıklarını bildirdi.

Artvin 25. Hudut Tugay Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken KHK ile görevden uzaklaştırılan A.E.T. de Kırşehir'de örgüte ait bir iş yerinde çalışırken tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle evlerde Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarına hazırlandığını, kod isim kullanan farklı sözde imamların kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

"Bilemediğim sorulara 'hatırlamıyorum' değil, 'anımsamıyorum' diye cevap vermemi tembihledi"

Astsubaylık sınavını kazandığını, sözde imam H.Y'nin örgüt evinde kendisine tüyo verdiğini ifade eden A.E.T, şunları kaydetti:

"Sınava giderken tek renk, çizgisiz ve yazısız tişört giymemi istedi. Kısa künye söylememi ve bilemediğim sorulara 'hatırlamıyorum' değil 'anımsamıyorum' diye cevap vermemi tembihledi. Oturduğum zaman ellerimi dizlerime koymamı ve dizlerimi titretmeden oturmamı söyledi. Onun dediklerini yaptım ve sınavı kazandım. Balıkesir'deki askeri okula devam ederken de bazen ankesörlü telefonlarla, bazen 0850 ile başlayan numaralarla aranarak toplantı yerlerine çağrıldım. Gittiğimiz evlerde örgüt elebaşının kasetlerini izledik."

A.E.T, 2015 yılından itibaren ankesörlü telefonlardan aramalara cevap vermediğini, hattını değiştirerek örgütten kopmaya çalıştığını öne sürdü.

Operasyon

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "periyodik ve ardışık arama" operasyonda, örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan yararlananların da olduğu 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 3'ü tutuklanmıştı.