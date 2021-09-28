AjansHaber.com.tr Gündem FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına darbe

FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına darbe: 13 gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ’nün savunma sanayii yapılanmasına yönelik MİT destekli soruşturma kapsamında aralarında daha önce TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarda çalışan 3'ü aktif görevde 13 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. Terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresi için MİT Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldü.

Büfe, ankesörlü hatlardan örgüt sorumluları ile haberleştikleri tespit edilen, aralarından birinin ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

10'u ilişiği kesilmiş mühendis

Daha önce savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan ve ilişiği kesilen 10 şüpheli ile 3’ü aktif görevde olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Devlet sırrı projelerde yer almadılar

Şüphelilerin çoğunluğunun elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olduğu öğrenildi.

Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcuları Açıklandı
Sakıp Ağa Olsa Öder Miydi?
Elektronik Devleri İçin Soruşturma
Raflarda Neler Değişiyor?
Sonbahar Depresyonu Uyarısı
Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayetin ifadeleri
Eski futbolcu Sezer Öztürk silahlı kavgaya karıştı