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FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 51 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 51 şüpheliden 22'si yakalandı.

'KONTÖRLÜ VE OPERASYONEL HATLAR'
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "kontörlü ve operasyonel hatlar" üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen 51 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan şüphelilerden 39'u mülki idare amiri 1'i mahrem imam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı. Bu kişilerden 22'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 11 eski mülki idare amirine de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri tebliğ edildi.

Şüphelilerin tamamının daha önce görevden ilişiğinin kesildiği belirtildi.

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