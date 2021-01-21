FETÖ’nün mahrem sorumlusu karı-koca gaybubet evinde yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yakalama kararı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan üst düzey örgüt sorumluları Kasım M (32). ile karısı Yasemin M.'nin (29) yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, FETÖ imamları olan karı kocanın Etimesgut ilçesinde gaybubet evinde gizlendiklerini belirledi. Düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. FETÖ imamları yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları, kılık değiştirdikleri ve kimlik değiştirdikleri, Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları tespit edildi.

AİLE BOYU FETÖ'CÜ

Özel bir dershanede 2015 yılına kadar öğretmenlik yapan Kasım M.'nin örgütte askeri öğrencilerden sorumlu mahrem abi konumunda olduğu anlaşılırken hemşirelik bölümü mezunu eşi Yasemin M.'nin ise KYK öğrencilerinden sorumlu mahrem abla pozisyonunda bulunduğu belirlendi.

GAYBUBET EVİ FİRARİ ÖRGÜT ÜYELERİNİN SAHTE KİMLİK MERKEZİ

Örgüt evinde polisin yaptığı aramada FETÖ/PDY terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar, yüklü miktarda ABD doları, çok sayıda farklı kişi adına kayıtlı kredi kartı, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca ekiplerin incelemesinde, gaybubet evinin örgüt üyelerince sahte kimlik temin etme merkezi olarak kullanıldığını belirlendi.

SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen FETÖ'cü karı koca, evlerinde bulunan sahte kimlikler ve bylock kullancı olmalarına rağmen suçlarını kabul etmedi.