FETÖ'nün kripto sistemi deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün hakim-savcı evlerinde nasıl bir düzen kurduğu ve yargıya sokacağı hakim-savcıları nasıl yetiştirdiği tek tek deşifre oldu. Bir soruşturma kapsamında verilen ifadede, örgüt evinde kalacak mensuplara sorumlu mahrem imamlarca, “Ankara çalışma evleri cemaatin yatak odasıdır, buradan kimseye bahsetmemek gerekir” dendiği kaydedildi. Örgütün hakim-savcı yetiştirmede en önemli merkezinin Ankara olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne düzenlenen operasyonlar ve elde edilen bulgular çerçevesinde yargıya sızmaya çalışan kriptolar tek tek deşifre ediliyor. Savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasında ise birbirinden önemli tespitler yer alıyor.

Soruşturma kapsamında alınan son ifadelere göre, sorumlu mahrem imamların evlerde kalacak kişilere hitaben, "Ankara çalışma evleri cemaatin yatak odasıdır, buradan kimseye bahsetmemek gerekir" dediği ortaya çıktı.

HAKİM SAVCI EVLERİNDE YENİ YAPILANMA

Tespitlere göre bu evlere, hakim savcı olmak isteyen, üniversite döneminde yapının evlerinde veya yurtlarında kalan kişiler 'kariyer görüşmesi' adı altında görüşme yapılarak alınıyor. Kariyer görüşmesi yapıldığı esnada kariyer görüşmesi yapan kişi kod isim kullanıyor. Hakim ve savcı olmak isteyen örgüt üyeleri ilk etapta Ankara'da son dönemde ise İstanbul, Konya, Eskişehir gibi illerde açılan örgüt evlerinde kalıyor. Yeni açılan örgüt evlerinin Ankara'dan farkı ise klasik üniversite evleri gibi olmasından kaynaklanıyor.

EVLERİ STAJYER ÖRGÜT ÜYELERİ KİRALIYOR

Örgüt Ankara'daki evlere özel ehemmiyet gösterirken, örgüte bağlı 4'lük ve 5'lik adaylar Ankara'ya, 3'lük adaylar ise diğer illere gönderiliyor. Bu evlere çağırılacak kişiler hakim ve savcı sınavlarına dört, beş ay önceden çağırılıyor. Bu evleri kiralayanlar ise sınav dönemlerinde Ankara Adliyesi'nde adli veya idari yargı hakim/savcı adayı olarak staj yapan ve yapının Ankara'daki 'Staj evleri'nde kalan yapı üyesi kişiler kiralıyor. Bu evlerden sorumlu kişilere 'Murakıp' denirken en az iki evden sorumlu olan bir üst pozisyonundaki isim 'Sermurakıp' olarak adlandırılıyor. Kod adı kullanan bu kişiler bu görevi yaptıkları dönemde aynı zamanda Ankara'da hakim ve savcı adayı olarak görev yapıyor.

'AVUKAT ADAYI YA DA HUKUK ÖĞRENCİSİYİZ DEYİN'

Örgüt bu evlerde kalan kişilere uymaları gereken talimatları da bildiriyor. Bu talimatlar şu şekilde: "Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın', 'Bu evin varlığından kimseye bahsetmeyin', 'Apartmandakiler ile muhatap olmayın, olursanız avukat adayı ya da hukuk öğrencisi olarak kendinizi tanıtın." Örgüt bu evlerde kalacak olan kişilerden bir tanesinin adına bahse konu örgüt hücre evine kullanılmak üzere dışarıdan içeriyi aramaya açık, içeriden dışarıyı aramaya kapalı olan sabit hat aldırıyor. Evlerde cep telefonu kullanımı yasaklanırken evde kalan şüphelilerin bazılarının telefonlarını açık bırakarak kendi evlerinde bıraktıkları yönünde tespitlerde bulunuldu.

ANKESÖRDEN ARAMA TALİMATI

En önemli tespitlerden bir tanesi ise çalışma evlerinde kalan örgüt üyelerinin birilerini arayacakları zaman ankesörlü telefon kullandıklarına yönelik yapılan tespit oldu. Örgüt bu sayede evlerin deşifre olmasının önüne geçilmesini planladı.