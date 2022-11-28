FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" yakalandı
Kastamonu'da FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, "bölge talebe mesulü" ve "kadın izdivaç sorumlusu" olduğu belirlenen E.S, kent merkezinde yakalandı.
E.S, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
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