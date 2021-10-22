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FETÖ'nün 'gizli hizmetler' yapılanmasına soruşturma: 96 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "gizli hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki gözli sorumlulara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci olmak üzere 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 37 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

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