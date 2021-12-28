FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturmada takip derinleştirildi. Etkin pişmanlıkta bulunan bir FETÖ üyesinin ifadesiyle dijital materyaller çözümlendi, teknik ve fiziki takip sonucu deliller toplandı.

Şüphelilerin firari FETÖ'cülerin talimatıyla örgütün finans yapılanmasında aktif yer aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, örgüt üyelerine para dağıttığı ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.