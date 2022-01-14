FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, HTS analiz çalışmaları sonucu üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla birçok kez iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan ve örgütsel kodlamalarıyla örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlerin tamamının kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülen eski 1. sınıf emniyet müdürü olduğu belirtilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.

​​​​​​​