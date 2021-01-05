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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapısı deşifre edildi.

29 GÖZALTI KARARI

FETÖ yöneticileriyle büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan iletişime geçtiği belirlenen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

10 İLDE OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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