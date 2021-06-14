FETÖ'den aranan şüpheli hücre evinde yakalandı

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi E.M. ve eşi A.M'yi Gaziosmanpaşa'da saklandığı "gaybubet evi"nde yakaladı.

Adreste yapılan aramada 216.5 gram altın, 3 tam altın, altın kolye, çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, 3 tablet ve 7 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M'nin avukat olduğu, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.