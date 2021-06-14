AjansHaber.com.tr Gündem FETÖ'den aranan şüpheli hücre evinde yakalandı

FETÖ'den aranan şüpheli hücre evinde yakalandı

İstanbul'da, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli ve eşi, saklandıkları "gaybubet evinde" yakalandı.

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi E.M. ve eşi A.M'yi Gaziosmanpaşa'da saklandığı "gaybubet evi"nde yakaladı.

Adreste yapılan aramada 216.5 gram altın, 3 tam altın, altın kolye, çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, 3 tablet ve 7 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M'nin avukat olduğu, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kanal İstanbul'da ilk köprü detayları belli oldu
CHP ve HDP'liler baro başkanının üstüne yürüdü
Bağış yapan dede-torun gözyaşlarını tutamadı
PKK terör örgütüne destek için yola çıkıyorlardı
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de
Meteoroloji'den 20 ile sarı 6 ile turuncu uyarı
Kırmızı bültenle aranan terörist tutuklandı