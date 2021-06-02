FETÖ'cünün skandal paylaşımı yeni kaos planını ortaya çıkardı

Yarbay Tatar'ın abisi Ahmet Tatar, "Bu FETÖ’cülerin kanına başka bir virüs bulaşmış. O virüs, doğalarını kumpasa, tuzağa, yalana dönüştürmüş" dedi.

FETÖ firarisi Tuncay Opçin'in 2009 yılında intihar eden kumpas mağduru Yarbay Ali Tatar ile ilgili yaptığı skandal paylaşım, örgütün Alevileri kışkırtma planını ortaya çıkardı. Yarbay Tatar'ın abisi Ahmet Tatar, skandal sözlere isyan etti.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'ya konuşan Tatar, “FETÖ’cüler yine FETÖ’cülüklerini yaptılar, doğaları gibi davrandılar” dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

“Bugüne kadar hep bu ülkeyi bölüp, parçalamak istediler. Bunu da inançlar üzerinden yapmaya çalıştılar. Tuncay Opçin denen FETÖ’cünün yaptığı yine aynı şey. Aslında bir nevi itiraf. Anadolu coğrafyası içinde çok çeşitli insan barındırır. Zaman zaman bu insanlar birbirleri ile çatışır, kavga da eder. Ancak bu insanlar barışmasını da bilirler. Kavgalarını da, barışmalarını da soylu bir şekilde gerçekleştirirler. Fakat bu FETÖ’cülerin kanına başka bir virüs bulaşmış. O virüs, doğalarını kumpasa, tuzağa, yalana dönüştürmüş.”

‘ONLARIN KİNİ, BİZİM SEVGİMİZİ BİTİREMEZ’

Tuncay Opçin’in yazdıklarının kardeşi Ali Tatar üzerinden hedef seçilmiş bir bölücülük faaliyeti olduğunun altını çizen Ahmet Tatar, “Bunların bitmez tükenmez bir nefreti var. Bunu da en kolay inanç üzerinden kusuyorlar. Ancak bizim yüreğimiz, onların kinlerini tutamayacak kadar sevgi dolu. Dileğim, adaletin tecelli etmesi, suçlarının cezalarını çekmeleri, en önemlisi ise adil şekilde yargılanmaları” dedi.

"ALEVİLERİ KIŞKIRTMAK AMAÇLANIYOR"

Hürriyet yazarı Nedim Şener ise FETÖ firarisi Opçin'in yaptığı skandal paylaşlımın 'operasyonel' olduğuna dikkat çekti. Şener, Hürriyet gazetesinde yazdığı yazıda organize suç örgütü Sedat Peker'in çektiği videoda Aleviler ile ilgili sözlerine de dikkat çeken Şener, "FETÖ’cülerle konuşmalarında ve paylaşımlarında Alevilere yönelik kışkırtma peşinde olan Sedat Peker de bu kaos planını hazırlayanların piyonu olmuş durumda. Herkesin dikkatli olması gerekli" ifadelerini kullandı.

Nedim Şener'in "Kaos planı devrede" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İkiyüzlülükleri, şeytani zekâya sahip film karakteri Keyser Söze’nin “Şeytanın en büyük hilesi tüm dünyayı aslında var olmadığına inandırmakmış...” sözüne taş çıkartacak cinsten.

Dün bunun bir örneğini daha gördük. Tarihi camilerden çaldığı eski hat eserlerini satmasıyla tanınan ve örgütte “Zeyd” kod adıyla bilinen FETÖ’cü Tuncay Opçin, 2009’da intihar eden Yarbay Ali Tatar ile ilgili bir tweet attı.

Öylesine provokatif ve operasyonel ki; Ali Tatar’a sahip çıkılmasını “Alevi” olmasına şöyle bağladı: “Ali Tatar alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı? Tatar’dan iki ay sonra YAŞ’ta amirallik sırasındaki Kurmay Albay Berk Erden intihar etti. Peki, Erden niye gündeme getirilmiyor? Çünkü istismar edebilecekleri bir kimliği, kışkırtılacak bir kitlesi yok.”

Her ikisi de üyesi olduğu ve bizzat rol oynadığı kumpas davaları ile intihar etmiş iki insan üzerinden yaptığı bu kışkırtıcı tweet’i, mafya elebaşı Peker’in, “Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin Mehmet’in adamlarının, geçmişte Gaziosmanpaşa’da kahve saldırısından çok daha büyük eylem yapıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları cemevine saldırıdır” şeklindeki mesajıyla birleşince aklıma 2018’de darbeci eski Tuğamiral Sinan Sürer’in çekmecesinde bulunan kaos planı geldi."

DARBECİNİN ÇEKMECESİNDEN ÇIKAN KAOS PLANI

"Sürer’in çekmecesinde bulunduktan sonra 22 Aralık 2018’de 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen plan, yabancılar tarafından hazırlandığı anlaşılan belgeler ile Türkiye’ye yönelik kaos çıkarma planlarını içeriyor.

Özellikle, Alevileri kışkırtacak provokatif eylemlerden bahsedilirken, belgede, Alevilerin yaşadığı semtler numaralandırılmış hatta gittikleri kahvehaneler isim isim belirtilmiş.

Belgeyi hazırlayanlar şunları yazmış: “Alevileri destekleme konusunun üzerine çok çalışılmalı ve imkânların yüksek olması gerekmektedir. Aleviler, içlerinde bir ya da iki grup hariç olmak üzere silahlı mücadeleye yöneltilmemelidir. Aleviler, vandalizm şeklindeki eylemler ve uzun süreli eylemlerde çok faydalıdırlar

Bir adım daha ileri giderek, İstanbul’da kaos çıkarmak için numaralandırılmış ilçeler, Okmeydanı, Küçük Armutlu, Maltepe, Yenibosna, Demirkapı, Küçükçekmece, Pendik, Gebze, Gazi Mahallesi, Esenler, Sultanbeyli, Fikirtepe, Tuzla gibi yerleşim yerlerinde kaos ve çatışma çıkartılacak noktalar bile tespit edilmiş.

Bu planın Türkiye’deki işbirlikçileriyle 2015 seçim sürecinde hazırlandığı açık. Alevileri hedef göstermeye ve evlerini işaretlemeye varan kışkırtmaya yönelik bazı eylemler olmadı değil. O günlerde bu plan tam olarak uygulanmadı ama hazırlayanların amacından vazgeçmediği açık.

FETÖ’cülerle konuşmalarında ve paylaşımlarında Alevilere yönelik kışkırtma peşinde olan Sedat Peker de bu kaos planını hazırlayanların piyonu olmuş durumda. Herkesin dikkatli olması gerekli."