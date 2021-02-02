Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grubun başlattığı provokasyon sonrasında polis müdahale ederek grubu dağıtmıştı. Gözaltılar olunca sosyal medyada 'Aşağı Bakmayacağız' etiketi adı altında paylaşımlar yapıldı. Provokasyon peşinde olan kimi sosyal medya hesapları ile Fetullahçı Terör Örgütü hesapları da provokasyona destek veren paylaşımlar yaptı. Can Dündar’dan Emre Uslu’ya, Adem Yavuz Arslan’dan Hakan Şükür’e kadar birçok hesap provokasyon içeren paylaşımlar da bulundu.

FETÖ’cülerin hayali, yeni bir Gezi provokasyonu



🔹Firari FETÖ’cü Emre Uslu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin “Türkiye’de yeni bir Gezi süreci olabilir. Boğaziçi’ndeki olaylar bunun tetikleyicisi olabilir” ifadelerini kullandı



pic.twitter.com/HK1WIm5Jye — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 1, 2021

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının önünde toplanan bir grup, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası'nın önünde oturma eylemi başlatmıştı. Rektörün istifasını talep eden grup yasa dışı bir şekilde eyleme devam edince polis müdahale ederek provokatörleri dağıttı.

Sosyal medyada ise 'Aşağı Bakmayacağız' etiketi adı altında kimi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hesaplarıyla provokasyon peşinde olan kimi hesaplar paylaşımlar yapmaya başladı.

CAN DÜNDAR DA PROVAKASYON PEŞİNDE!

MİT TIR'ları ile ilgili haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon yapan gruba yönelik desteğini göstererek provokasyona katıldı.

Dündar paylaşımında, "Dünyanın neresinde olursak olalım Bundan Sonrası Bizde, Aşağı Bakmayacağız" , "Haa... Aralarında "LGBT"li öğrenciler de varmış. E tamam o zaman...", @istanbulvalili Aşağı Bakmayacağız" "İstanbul'dan OHAL manzaraları... Boğaziçi Ablukada" ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALESİ İŞGALMİŞ

Dündar, polisin müdahalesini gösteren videoyu paylaşarak bir başka provokasyona daha imza attı. Polislerin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı eyleme müdahalesini işgal olarak tanımladı. Can Dündar şöyle yazdı: "Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri nasıl işgal ve yok edilir. Dünyanın gözü önünde… Boğaziçi Ablukada" Ayrıca birçok paylaşım yapıp provokatörler adına paylaşımlarını sürdürdü.

FETÖ'CÜ EMRE USLU'DAN BOĞAZİÇİ İFTİRASI

FETÖ'cüler de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona destek verenler arasındaydı. FETÖ mensubu firari Emre Uslu Boğaziçi Üniversitesi'nde bir gruba yönelik yapılan polis müdahalesi hakkında sosyal medyadan canlı yayın yaparak destek sundu. Ayrıca Emre Uslu, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri, hocaları ve mezunları fişleyip devlete ihbar eden bir paralel çete olduğu iftirasını attı.

Bilindiği üzere Boğaziçi Üniversitesi'nde üzerine LGBT renklerinin iliştirildiği Kabe fotoğrafı yere atılmış, buna büyük bir tepki verilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bazı öğrenciler de mukaddes mekân Kabe'ye yapılan saygısızlığa sosyal medyadan tepki göstermişti. Üniversitedeki bazı öğrenciler de tepki gösteren öğrencileri fişlemişti.

SAİD SEFA POLİSİ HEDEF ALDI

FETÖ'cü Said Sefa da sosyal medya hesabından "Öğrencileri rahat bırakın! Aşağı Bakmayacağız" diyerek destek oldu. Ayrıca Said Sefa, güvenlik için bulunan polislerin fotoğrafını paylaşarak, "Boğaziçili öğrencilerin eylemine karşı binlerce polis yetmezmiş gibi bir de çatılara keksin nişancı yerleştirilmiş. İyi niyetli bir durum değil bu. Herhangi bir provokatör havaya kuru sıkıyla ateş etse, bunların öğrencileri vurması işten bile değil. Ölen öldüğüyle kalır!" ifadelerini kullandı.

ARSLAN VE ŞÜKÜR DE DESTEK VERDİ

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise Boğaziçi'ndeki gelişmeleri anbean takip etti. Arslan, yaşananlarla ilgili paylaşımları retweet'leyerek desteğini sundu.

FETÖ'cü Hakan Şükür de çeşitli muhalif haber sitelerinin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki polis müdahalesi hakkındaki haberleri paylaştıktan sonra Barbaros Şansal'ın "Aşağıya Bakmayacağız" paylaşımını retweet'leyip desteğini sundu.

AKIN İPEK İNGİLTERE'DEN DESTEĞİNİ SUNDU

İngiltere'de firari yaşayan FETÖ'cü Akın İpek de sosyal medyadan paylaşımlar da bulundu. İpek, desteğini şu ifadeleri kullanarak sundu: "Hiçbir suç işlemediği halde tutukladığınız, hapse attığınız insanları bırakın. Asağı Bakmayacağız", "Yürürken aşağıya bak, seviyesine kadar düştü yaşam alanı... Sağa sola bakıp, duruma göre vaziyet almayı bekleme. Ya aşağı bakacaksın, ya da dik duracaksın... Asağı Bakmayacağız"

FETÖ'CÜ ÖZARSLAN DÜNDAR'I PAYLAŞTI, "SUSMAYACAĞIZ" DEDİ

FETÖ'cü Sevinç Özarslan ise sosyal medya hesabından Can Dündar'ın paylaşımlarını paylaşarak provokasyona desteğini gösterdi. Ayrıca Özarslan, "Öğrencilerini gözaltına aldıranlar başını eğsin. Aşağı Bakmayacağız ", "Göğe Bakalım şiiri şimdi çok daha anlamlı oldu. Aşağı Bakmayacağız Susmayacağız" ifadelerini kullandı.