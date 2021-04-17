FETÖ'cülerin Bahçeli yalanına MHP'den yanıt

İddiaları yalanlayan Özkan, asparagas haber yapan tüm hesaplar hakkında hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.

Twitter'da FETÖ'cü hesaplar tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vefat ettiğine dair asparagas haberler yayıldı.

Pek çok FETÖ'cü bu yalanı paylaşarak panik havası yaratmaya çalıştı. Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı ise Twitter'da dolanan bu yalanı sözlük gündemine taşıyarak yayılmasına yardım etti.

MHP'DEN AÇIKLAMA: HESABI SORULACAKTIR

MHP sosyal meyda sorumlusu Hüseyin Özkan ise Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı.

"Liderimiz ile alakalı asparagas haber yapan tüm hesaplar titizlikle inceleniyor olup, gereği yapılacaktır…" diyen Özkan, "Bilumum bölücü hesapların yayma gayretinde olduğu haber yalandır. Hesabı sorulacaktır. Bu tweet altına, asparagas haberi yaymaya çalışan tüm hesapları yazabilirsiniz. Tüm hesaplar ile ilgili hukuki işlemler başlatılacak olup, yanlarına bırakılmayacaktır." ifadesini kullandı.

FETÖ'CÜ EMRE USLU DA BOŞ DURMADI

Öte yandan FETÖ kalemşörlerinden firari Emre Uslu da Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Uslu, "Devlet Bahçeli'nin yakınlarından birine BAŞIN SAĞ OLSUN dedim büyük tepki gösterdi. Ölmedi demedi ama tepkisinden anladığım kadarıyla ölmemiş. "Bahçeli öldü koalisyonu" şimdi dağılabilirsiniz." dedi.

BİR PAYLAŞIM DA KAÇAK İŞBAŞARAN'DAN

Bir paylaşım da polisle girdiği küfürlü kavgadan sonra kesin ihraç istemiyle AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen ve partiden ayrılacağını öğrenince istifa eden Feyzi İşbaşaran'dan geldi.

Yaşamını İngiltere'de sürdüren İşbaşaran, "Dün akşamdan beri “Devlet Bahçeli öldü” tweetleri dolaşıyor. Ne Devlet Bahçeli’nin hesabında, ne MHP’nin resmi hesabında, ne de Semih Yalçın’ın hesabında herhangi bir tweet/açıklama yok. Hastanedeyse Allah şifasını versin ama bir açıklama yapmaları gerekir,çünkü hükümet ortağı" ifadesini kullandı.