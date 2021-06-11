FETÖ'cü isimden Gergerlioğlu'nu zora sokacak açıklama!

Muhammet G., "Doğum sonrası gözaltına alınması durumunda eşimin fotoğrafını, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göndermem istendi. Twitter'dan gündem oluşturulacağı söylendi" dedi.

FETÖ'nün, yeni doğum yapmış örgüt mensubu kadınların bu durumundan faydalanarak algı oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Emniyet'e teslim olan FETÖ üyesi Muhammet G., itirafçı olmak istediğini belirterek örgüte dair bildiklerini anlattı. Örgütün, yeni doğum yapmış elemanları üzerinden gündem oluşturmaya çalıştığını ifade eden Muhammet G., milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na fotoğraflar gönderildiğini söyledi.

FETÖ'CÜLER ÇOCUĞUN RESMİNİ İSTEDİ

Doğum yapan eşi hakkında yakalama kararı olduğunu kaydeden Muhammet G., "Cahit kod adlı örgüt üyesi, Viber programı üzerinden benimle irtibata geçti. Eşimin doğum sonrası gözaltına alınması durumunda, büyük çocuğumun ve eşimin fotoğrafını yollamamı istedi. Bu fotoğrafı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göndermem halinde gündem oluşturabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

AĞLAYAN ÇOCUK FOTOĞRAFI

Bir süre sonra eşinin FETÖ'den gözaltına alındığını anlatan Muhammet G., örgütün kendisiyle yeniden irtibata geçtiğini belirtti. "Benden özellikle ağlayan çocuk fotoğrafı göndermemi istediler" diyen Muhammet G., "Ayrıca açıklama olarak da 'Eşim KOM şube ekipleri tarafından sabaha karşı çocuklarımın gözü önünde hunharca bir şekilde alındı' yazmamı söylediler. Bu notu ve fotoğrafları Ömer Faruk Gergerlioğlu'na göndermemi istedi. Milletvekili, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak gündem oluşturacaktı. Cahit kod isimli şahıs, Türkiye ve dünyada gündem yaratmak için bu şekilde örgüt üyeleriyle irtibata geçer ve bunu aracı olacak şahıslarla sosyal medyalara taşırdı" dedi.

İTİRAFÇILARA ÖRGÜT BASKISI



Eşinin itirafçı olduğunu "Halit" kod adlı Halil İbrahim Ö.'den öğrendiğini söyleyen Muhammet G., örgütün, eşinin etkin pişmanlıktan vazgeçmesi için baskı yaptığını anlattı.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?



Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Ömer Gergerlioğlu, Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı.

Lisans eğitimini tamamlamasının ardından Iğdır ve Bursa'da çeşitli sağlık ocaklarında çalışan Ömer Gergerlioğlu, 1995 yılında TUS'u kazanarak Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlık eğitimine başladı. Bu eğitimi tamamlamasının ardından ise İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak göreve başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıda görev alan Ömer Gergerlioğlu, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nde çalıştı. 2003'te Kocaeli şube başkanı olan Ömer Gergerlioğlu, 2007-09 yılları arasında ise MAZLUMDER'in genel başkanlığını üstlendi.

Bu yıllarda çeşitli yerel ve ulusal medya kuruşları için insan hakları ve siyaset eksenli makaleler kaleme alan Ömer Gergerlioğlu, 2017'de 679 sayılı Kanun hükmünde kararname ile devlet memurluğundan ihraç edildi.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesinde İslami kesimden yazar ve siyasetçilerin bir araya geldiği "Hak ve Adalet Platformu" adlı oluşumda yer aldı. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. T24 haber sitesinde 20 Ağustos 2016'da yayımlanan ve PKK’nin bir açıklamasına yer verilen "Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir" başlıklı haberi paylaşması nedeniyle örgüt propagandası yapmakla suçlandı ve hapis cezası aldı.

Dava süreci devam ederken 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda yer aldı. FETÖ suçlamasından yargılanan bazı kadınların çıplak arandığı iddiasını gündeme getirdi.

17 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanan hapis cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.