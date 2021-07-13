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FETÖ'cü İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İnandı, FETÖ/PDY'yi hizmet hareketi olarak nitelendirdi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İnandı, FETÖ/PDY'yi hizmet hareketi olarak nitelendirdi. İnandı, ifadesinde "Hizmet hareketi mensubuyum, hizmet hareketi içerisinde çeşitli görevler aldım, hizmet hareketi içerisinde bulunan şahıslara görevler verdim, hizmet hareketi içerisinde yaklaşık 35-36 sene kadar bulundum" şeklinde ifade verdi.

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