FETÖ'cü İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İnandı, FETÖ/PDY'yi hizmet hareketi olarak nitelendirdi.
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten İnandı, FETÖ/PDY'yi hizmet hareketi olarak nitelendirdi. İnandı, ifadesinde "Hizmet hareketi mensubuyum, hizmet hareketi içerisinde çeşitli görevler aldım, hizmet hareketi içerisinde bulunan şahıslara görevler verdim, hizmet hareketi içerisinde yaklaşık 35-36 sene kadar bulundum" şeklinde ifade verdi.
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