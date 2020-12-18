FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'ye, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek'e, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın'a, yargılandıkları davada 15'er yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 8 sanıklı davada karar belli oldu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin Gerçek, Engin İlhan ve tutuklu diğer sanıklar cezaevlerinden SEGBİS aracılığı ile katıldı.

CEZA YAĞDI

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'ya 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım' suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklar Enes Kara ve Yusuf Keten, 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10'ar yıl, sanık Gökhan Yıldız ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, sanık Engin İlhan bütün suçlamalardan beraat ettirildi.