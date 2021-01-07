FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'nin ABD açıklamasına çok içerledi



FETÖ'cü basketbolcu, Türkiye'nin ABD'de yaşanan olaylara tepkisini hazmedemedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, ABD Kongresi'nde yaşanan işgal girişimine karşı Türkiye'nin açıklamasını kendince yorumlamaya çalıştı.

"TÜM TARAFLARI İTİDALE DAVET EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kongre'deki baskına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz." denildi.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI KÜÇÜMSEMEYE KALKTI

Boston Celtics'te oynayan Kanter, Türkiye'nin Washinton DC'deki yaşananlara tepkisini hazmedemedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan FETÖ'cü Kanter, "Bu, utanç verici." sözlerini sarfetti.

Gülen'in manevi oğlu Türkiye'de "diktatörlük" olduğunu öne sürerek, Ankara'nın tepkisini "Dünyanın sonu geliyor." ifadesiyle küçümsemeye çalıştı.