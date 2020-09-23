FETÖ’cü Dr. Haldun Çetinkanat ABD'de 7 kadına tecavüz etti

ABD'ye kaçan FETÖ firarilerinin rezilliğini Hürriyet yazarı Nedim Şener, "FETÖ’cüler Amerika’daki tecavüz skandalını nasıl örttüler?" başlıklı köşe yazısında aktardı.

Denizli’de Özel Mediklinik Hastanesi’nde çalışan uzman doktor FETÖ’cü Haldun Çetinkanat'ın FETÖ elebaşına en yakın isimlerden olan İsmail Büyükçelebi aracılığıyla Amerika’ya firar ettiğini yazan Şener, "Amerika’da FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı kampa giderek İsmail Büyükçelebi’nin referansıyla örgüt üyelerine birçok konferans, seminer vererek güvenlerini kazandı." diye yazdı.

"Bu kişinin ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmasına rağmen Amerika’da “Hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum” diyerek 7 kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı" ifadelerine yer veren yazar, yazısına şöyle devam etti:

"30 kadına da muayene sırasında cinsel tacizde bulundu"

"Tedavi adı altında yalnız tecavüz değil, aynı zamanda 30 kadına da muayene sırasında cinsel tacizde bulundu. Ancak son zamanlarda cinsel taciz olaylarının duyulmasıyla örgüt yönetiminde panik başladı.

Büyükçelebi referans olduğu doktoru tanımadı

Başta İsmail Büyükçelebi, Mustafa Fidan, Gürkan Vural olmak üzere referanslarını Twitter üzerinden iptal etmeye başladı. Ayrıca FETÖ cinsel taciz olaylarının örgüt içerisinde duyulmaya başlanmasıyla böyle bir doktorla ilgilerinin olmadığını sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı.

Ayrıca örgüt üyeleri de tepki gösterdi. İsmail Büyükçelebi, 10 Eylül günü Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Mühim bir duyuru: Benim referansımı kullanarak çevre edinmeye çalışan bir doktor ile ilgili olumsuz bazı şeyler duydum, çok üzüldüm. Böyle bir kişiye kesinlikle referans olmuyorum. Tüm dost ve kardeşlerimizin bu tür hususlarda dikkatli olmalarını ikaz ediyorum.”