FETÖ'cü Çetinkaya'nın annesi: "Herkesi HDP'ye üye olmaya çağırıyoruz"

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı..

Müebbet hapis cezası alan öğrenciler arasında Taha Furkan Çetinkaya da yer aldı.

GÜLEN’E TERÖRİST DİYEMEDİ

Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya bir televizyon programında yaptığı konuşmada "Ben Fethullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım." ifadelerini kullanmıştı.

HDP’YE ÜYE OLMAYA ÇAĞIRDI

Gülen’e yönelik ifadeleriyle tepki çeken Çetinkaya şimdi de twitter hesabından HDP'ye yönelik gözaltı operasyonlarına karşı çağrı yaptı. "HDP'ye yapılan hukuksuzluğa karşı herkesi HDP'ye üye olmaya, yanında durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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